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    08:32, 25 Март 2022 | GMT +6

    Два человека скончались от коронавируса и ковидной пневмонии за сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По данным Минздрава, за 25 марта в Казахстане зарегистрирован один умерший от заболевания COVID-19, один смертельный исход от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте). Опубликована также информация по регионам.



    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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