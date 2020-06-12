Два человека при неизвестных обстоятельствах утонули в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области на воде произошли два несчастных случая при неизвестных обстоятельствах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Купальный сезон в Павлодарской области традиционно начинается 1 июня, - сообщили журналистам в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - Открытие же пляжей, оборудованных всеми необходимыми спасательными средствами и готовыми для приёма посетителей, зависит от множества факторов. В их числе - вхождение реки Иртыш в своё русло после завершения природоохранных попусков воды, очистка дна водоёмов от посторонних предметов, принесённых водой, оснащение пляжей спасательными вышками и постами для спасателей, оборудование их средствами для спасения утопающих».

Власти Павлодарской области проводят работу по благоустройству пляжей. В этом году в регионе планируют открыть 33 пляжа, в том числе 17 коммунальных и 16 частных.

Сотрудники спасательного подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям обследуют дно пляжей согласно поданным заявкам. Они уже обследовали 16 пляжей, в том числе шесть коммунальных.

«Сотрудники оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС области обучают общественных спасателей для дежурства в период купального сезона. На сегодняшний день они обучили 115 общественных спасателей, из которых 93 будут работать на коммунальных пляжах, 22 - на частных», - добавили в департаменте.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области с 10 июня по 10 июля проводит месячник «Безопасность на воде». Сотрудники ведомства проводят ежедневные рейды совместно с местной полицейской службой, ювенальной полицией, представителями управления и отделов образования региона, волонтёрами. Проведен 601 рейд по соблюдению правил безопасности на воде. В ходе рейдов сотрудники провели разъяснительную беседу с 4 910 людьми и раздали 3 777 памяток.

«В ходе совместных рейдов с сотрудниками местной полицейской службы были привлечены к административной ответственности 157 человек. По статье «Распитие алкогольных напитков в общественных местах» Кодекса об административных правонарушениях привлекли 13 человек, по статье «Купание в запрещенных местах» КоАП - 144 человека», - прокомментировали в ведомстве.

С начала года на водоёмах Павлодарской области погибли восьми жителей. 28 марта житель Баянаульского района перевернулся на резиновой лодке во время ловли рыбы и утонул в озере Биржанколь. 2 апреля в районе села Енбек мужчина, 1976 года рождения, ушёл под лед на снегоходе в притоке реки Белая.

«До начала купального сезона во время купания в запрещённых местах и необорудованных пляжах утонули пять человек, находившихся в алкогольном опьянении. 17 мая на центральном пляже утонул житель областного центра, 1964 года рождения, который купался в нетрезвом виде. Еще одна смерть настигла выпившего жителя Иртышского района, 1975 года рождения, который нырнул в воду на заливных лугах возле села Кызылжар. Также 24 мая утонул в реке Иртыш мужчина, 1990 года рождения, которого перед этим видели за распитием спиртных напитков. Также на воде произошли два несчастных случая при неизвестных обстоятельствах. 1 июня в Актогайском районе спасатели извлекли из воды тело девушки, 1996 года рождения. В этот же день поступило сообщение об утонувшем мужчине, 1988 года рождения. Его тело извлекли из воды в озере Преснуха, которое большей частью используется для водопоя скота. По этим двум случаям проводится расследование, по всем фактам гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Еще один несчастный случай на воде произошел вчера на озере Торайгыр. Сообщение об утонувшем парне при купании на необорудованном пляже поступило на пульт департамента по ЧС в 14 часов 20 минут. В 14 часов 40 минут была направлена группа водолазов из города Экибастуз для извлечения тела погибшего. Спасатели прибыли к месту события в 16 часов 50 минут. В 17 часов 05 минут они извлекли тело утонувшего парня. Им оказался 18-летний юноша житель села Лекер Баянаульского района. Молодой человек учился в аграрном университете города Нур-Султан. На озере он находился в компании друзей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется расследование по выяснению причин и обстоятельств несчастного случая.

Фото ДЧС Павлодарской области