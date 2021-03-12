Два человека пострадали в результате взрыва в «АрселорМиттал Темиртау»

КАРАГАНДА. КАЗИФОРМ – В ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау» произошел взрыв бочки с краской. В результате происшествия пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 марта в механическом цехе ТЭЦ-2 во время проведения сварочных работ взорвалась стоящая рядом бочка с краской. Пострадали двое человек.

«Пострадавший, 1971 г.р., поступил в 10:05 ч. Диагноз – производственная травма, термический ожог «пламенем» грудной клетки, правого предплечья, кисти, правого бедра, обоих голеней 25%. Легкий ожоговый шок. Находится в МБ Макажанова. Пациент, 1970 г.р., получил травму на работе в результате воспламенения бочки с краской. Производственная травма, термический ожог «пламенем» головы, грудной клетки, лица, обеих верхних конечностей, обеих нижних конечностей, ягодичных области наружных половых путей. 3 А, Б степени 95%. Тяжелый ожоговый шок. Термоингаляционная травма верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения. Находится в ЦБ Темиртау», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.