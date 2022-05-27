27 Мая 2022 11:51

Два человека пострадали в результате падения баннера в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Баннер упал в Нур-Султане из-за сильного ветра. В результате инцидента пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о том, что на жительницу столицы упал баннер, появилась в социальных сетях. Инцидент случился в районе Дворца мира и согласия. Конструкцию сдул сильный ветер. Баннер пролел около 15 метров, в результате чего, как уточняется в информации, астанчанка получила множественные переломы.

В пресс-службе управления здравоохранения столицы подтвердили, что 26 мая из-за сильного ветра упал баннер, задев двух человек. Бригада скорой медицинской помощи приехала на место в течение трех минут.

«Пострадавшие (1 взрослый, 1 подросток) были доставлены в многопрофильные городские стационары с различными ушибами и травмами для проведения полного обследования. На уровне приемного покоя им оказали всю необходимую медицинскую помощь профильные специалисты больниц», - сообщили в управлении здравоохранения.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу с различными травмами и ушибами.

«Состояние женщины стабильное. Пациент будет находиться в больнице и получать стационарное лечение до полного выздоровления», - уточнили в ведомстве.

Еще один пострадавший подросток был осмотрен специалистами.

«На момент осмотра состояние пациента было среднее, без осложнений. Врачи провели полное обследование, после чего пациент была отпущена на амбулаторное лечение», - сообщили в управлении здравоохранения.

В связи с инцидентом МИА «Казинформ» обратилось в департамент по ЧС города. Как уточнили в ДЧС, рекламный баннер упал по проспекту Тауелсиздик, 53 из-за сильного ветра.