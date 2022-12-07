Два человека пострадали в результате хлопка газа в Актюбинской области

7 Декабря 2022, 10:28

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В селе Шубарши Актюбинской области произошел несчастный случай. В результате хлопка газовоздушной смеси пострадали двое местных жителей, обрушился дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

Как сообщили в пресс-службе департамента, в 2 часа ночи на пульт дежурно-диспетчерской службы поступил звонок, что в частном доме взорвался газовый баллон.

По прибытию на место спасатели установили, что произошел хлопок газа без распространения огня. Обрушились стены и кровля саманного дома, пострадали два человека.

«По предварительной версии, из-за неисправности газового отопительного котла произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим обрушением стены и кровли дома на площади 84 квадратных метра. Точную причину определит экспертиза. Пострадали два человека - женщина и ее свекр. Пострадавших госпитализировали в районную больницу села Кенкияк. Их состояние стабильное», - сообщили в пресс-службе ДЧС.