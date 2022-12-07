НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Два человека пострадали в результате хлопка газа в Актюбинской области

7 Декабря 2022, 10:28
Два человека пострадали в результате хлопка газа в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В селе Шубарши Актюбинской области произошел несчастный случай. В результате хлопка газовоздушной смеси пострадали двое местных жителей, обрушился дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

Как сообщили в пресс-службе департамента, в 2 часа ночи на пульт дежурно-диспетчерской службы поступил звонок, что в частном доме взорвался газовый баллон.

По прибытию на место спасатели установили, что произошел хлопок газа без распространения огня. Обрушились стены и кровля саманного дома, пострадали два человека.

«По предварительной версии, из-за неисправности газового отопительного котла произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим обрушением стены и кровли дома на площади 84 квадратных метра. Точную причину определит экспертиза. Пострадали два человека - женщина и ее свекр. Пострадавших госпитализировали в районную больницу села Кенкияк. Их состояние стабильное», - сообщили в пресс-службе ДЧС.


Теги:
Новости по теме
Машина провалилась под лед на реке в Атырау
Прямая ответственность руководства компании - Алихан Смаилов о гибели работника АМТ
Гибель рабочего на «АрселорМиттал Teмиpтay»: возбуждено уголовное дело
Читайте также
Привязавшего собаку к авто алматинца наказали
Мужчина спас троих детей из горящего дома в Жетысуской области
Машина провалилась под лед на реке в Атырау
Прямая ответственность руководства компании - Алихан Смаилов о гибели работника АМТ
Гибель рабочего на «АрселорМиттал Teмиpтay»: возбуждено уголовное дело
Функции МЧС по предупреждению чрезвычайных ситуаций забыты – сенатор
Аварийно-восстановительные работы в Экибастузе планируется завершить до 15 декабря - аким Павлодарской области
Запретить работу «АрселорМиттал» могут на территории Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
5 Отмену рейсов поезда «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

Лента новостей