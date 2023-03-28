Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Два человека получили ожоги в результате взрыва пятилитрового газового баллона в селе Тонкерис Талгарского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщение на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило 27 марта в 23:00.

«В результате розжига печи на твёрдом топливе с помощью пятилитрового газового баллона пропан произошла вспышка газовоздушной смеси без возгорания, повлекшая за собой ожоги 2 человек 1957г.р и 1993г.р. Травмированные получили ожоги рук, лица, спины средней степени тяжести и были доставлены в ЦРБ Талгарского района», - проинформировали в пресс-службе ДЧС области.

На место происшествия были направлены два сотрудника ОЧС Талгарского района.

Предварительная причина вспышки газовоздушной смеси - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового баллона, а именно – оставление газового баллона у печи.