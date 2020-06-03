Два человека пострадали при возгорании сухой травы в ВКО
ТАРБАГАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане во время возгорания сухой травы пострадали два человека, которые с ожогами госпитализированы в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ведомстве сообщили, что 2 июня в 18:40 в Ыргызбайском сельском округе Тарбагатайского района загорелась сухая трава на площади 60 га. Сильный ветер направил огонь в сторону крестьянского хозяйства «Темир», создав угрозу сельскохозяйственным постройкам. Чтобы не допустить распространение огня на постройки, хозяева начали тушить огонь самостоятельно.
«Двое мужчин 1978 и 1990 годов рождения попали в огненную ловушку и получили сильные ожоги. Им помогли выбраться из огня местные жители и срочно госпитализировали их в больницу», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.
Всего в тушении пожара были задействованы восемь сотрудников пожарной части №18, восемь работников опорного пункта и 30 местных жителей.
Отметим, что пожар был ликвидирован полностью только сегодня, 3 июня, в 5.30.
Фото: Служба пожаротушения ДЧС ВКО
- В Алматы произошел второй за день пожар
- Подросток спас пытавшегося совершить суицид мужчину в Алматинской области
- Смертельная драка несовершеннолетних в Шымкенте: подозреваемый в розыске
- Кафе загорелось в Алматы: пожарные ищут людей
- Вертолет упал в Калифорнии на линию электропередач, есть жертвы
- Сильный ветер сорвал кровлю зданий в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана