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Два человека пострадали при возгорании сухой травы в ВКО

3 Июня 2020 13:58
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Два человека пострадали при возгорании сухой травы в ВКО

ТАРБАГАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане во время возгорания сухой травы пострадали два человека, которые с ожогами госпитализированы в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что 2 июня в 18:40 в Ыргызбайском сельском округе Тарбагатайского района загорелась сухая трава на площади 60 га. Сильный ветер направил огонь в сторону крестьянского хозяйства «Темир», создав угрозу сельскохозяйственным постройкам. Чтобы не допустить распространение огня на постройки, хозяева начали тушить огонь самостоятельно.

«Двое мужчин 1978 и 1990 годов рождения попали в огненную ловушку и получили сильные ожоги. Им помогли выбраться из огня местные жители и срочно госпитализировали их в больницу», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Всего в тушении пожара были задействованы восемь сотрудников пожарной части №18, восемь работников опорного пункта и 30 местных жителей.

Отметим, что пожар был ликвидирован полностью только сегодня, 3 июня, в 5.30.
Фото: Служба пожаротушения ДЧС ВКО


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Орал Ерланулы

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