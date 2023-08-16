Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Два человека пострадали при ДТП в Актюбинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Августа 2023, 15:09
Два человека пострадали при ДТП в Актюбинской области Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Водителя грузовика и легкового авто госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«16 августа на автодороге Актобе – Астрахань в районе поселка Бестамак Алгинского района водитель грузовика марки «Shacman» при обгоне транспортных средств допустил столкновение с автомашинами «Nissan» и «Mersedes», которые ехали во встречном направлении», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.


В результате ДТП водители грузовика и «Nissan» с различными травмами госпитализированы в больницу.


Актюбинская область   ДТП   Происшествия   Транспорт   Видео   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно