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Два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси  в  Талдыкоргане

17 Марта 2020 21:56
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Два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси  в  Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в жилом многоэтажном доме микрорайона Жетысу прогремел взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Инцидент произошёл во время установки счётчика центрального газоснабжения сотрудниками ТОО «Тавиди«. В результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы, состояние их стабильное. Дом 5-ти этажный, подключен к центральному газу», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

Отмечается также, что с места события были эвакуированы 15 человек, шестеро из которых – дети.

«На место выезжали от ДЧС Алматинской области 21 сотрудников и 7 ед. техники, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и местных исполнительных органов», - добавили спасатели.


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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