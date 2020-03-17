Два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в жилом многоэтажном доме микрорайона Жетысу прогремел взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инцидент произошёл во время установки счётчика центрального газоснабжения сотрудниками ТОО «Тавиди«. В результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы, состояние их стабильное. Дом 5-ти этажный, подключен к центральному газу», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

Отмечается также, что с места события были эвакуированы 15 человек, шестеро из которых – дети.

«На место выезжали от ДЧС Алматинской области 21 сотрудников и 7 ед. техники, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и местных исполнительных органов», - добавили спасатели.