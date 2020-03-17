Новости
Два человека пострадали из-за взрыва газовоздушной смеси в Талдыкоргане
17 Марта 2020 21:56
Поделиться:
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в жилом многоэтажном доме микрорайона Жетысу прогремел взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЧисло погибших от коронавируса в Италии перевалило за две тысячи Перелив реки Кылшакты через автомобильный мост произошел в Кокшетау Труп мужчины в канализационном колодце нашли в Алматинской области
«Инцидент произошёл во время установки счётчика центрального газоснабжения сотрудниками ТОО «Тавиди«. В результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы, состояние их стабильное. Дом 5-ти этажный, подключен к центральному газу», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.
Отмечается также, что с места события были эвакуированы 15 человек, шестеро из которых – дети.
«На место выезжали от ДЧС Алматинской области 21 сотрудников и 7 ед. техники, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и местных исполнительных органов», - добавили спасатели.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Туристические объекты Алматинской области временно закрыли для посещения
- Берегоукрепление реки Кылшыкты сняло угрозу подтопления жилых массивов в Кокшетау
- В Восточно-Казахстанской области совершен облет паводкоопасных участков
- Снял деньги с карточки пенсионерки под предлогом помощи житель Усть-Каменогорска
- В Китае растет число завозных случаев коронавируса, Малайзия закрывает границы
- Зарегистрированы еще 3 новых случая заражения коронавирусом в Казахстане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047