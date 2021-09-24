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    13:00, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Два человека погибли в страшном ДТП в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в страшном ДТП в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ночью 23 сентября на 24 км трассы «Б.Момышулы – Кошкарата» Жуалынского района произошло столкновение Аudi-80 и ЗИЛ-130. После столкновения возникло возгорание автомобилей. В результате возгорания водитель и пассажир автомобиля Аudi-80 скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир ЗИЛа с различными травмами доставлены в центральную районную больницу.

    Начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК. Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз.

    На основании ст. 201 УПК РК в интересах следствия подробности дела не разглашаются.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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