13:00, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6
Два человека погибли в страшном ДТП в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в страшном ДТП в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Ночью 23 сентября на 24 км трассы «Б.Момышулы – Кошкарата» Жуалынского района произошло столкновение Аudi-80 и ЗИЛ-130. После столкновения возникло возгорание автомобилей. В результате возгорания водитель и пассажир автомобиля Аudi-80 скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир ЗИЛа с различными травмами доставлены в центральную районную больницу.
Начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК. Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз.
На основании ст. 201 УПК РК в интересах следствия подробности дела не разглашаются.