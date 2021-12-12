+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два человека погибли в столкновении фуры и легкового авто в Атырау

12 Декабря 2021 16:13
Поделиться:
Два человека погибли в столкновении фуры и легкового авто в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Нетрезвый павлодарец выгнал мать из дома
Нетрезвого водителя фуры на трассе в СКО привлекли к ответственности В США из-за торнадо в штате Кентукки могли погибнуть не менее 50 человек 12 тонн ваты сгорело на трассе в Атырауской области

«ДТП произошло на автодороге Атырау - Доссор. В пригородном микрорайоне Жулдыз нигде не зарегистрированный автомобиль автомобиль «ВАЗ-2115» с госномером России произвел столкновение с грузовым автомобилем, следовавшим по маршруту в направлении поселка Доссор. В результате столкновения погибли два пассажира автомобиля «ВАЗ-2115» ,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Проводится расследование обстоятельств ДТП. Иная информация не подлежит распространению в соответствии со статьей 201 УПК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #ДТП   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Нетрезвый павлодарец выгнал мать из дома
Нетрезвого водителя фуры на трассе в СКО привлекли к ответственности
В США из-за торнадо в штате Кентукки могли погибнуть не менее 50 человек
12 тонн ваты сгорело на трассе в Атырауской области
Популярное
1 В ЮАР в регионе - эпицентре распространения омикрон-штамма падает заболеваемость
2 554 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
3 Крымбек Кушербаев вручил госнаграды жителям Жамбылской области
4 Тяжеловес из Казахстана быстрым нокаутом выиграл титульный бой
5 Видеоуроки молодого учителя из Мангистауской области собрали более 800 тысяч просмотров в сети
6 21-летний казахстанский боксер завоевал титул чемпиона мира
Читайте также
На дорогах Атырау выявили 10 лишенных прав водителей
Нетрезвого водителя фуры на трассе в СКО привлекли к ответственности
В ЮАР в регионе - эпицентре распространения омикрон-штамма падает заболеваемость
554 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
Крымбек Кушербаев вручил госнаграды жителям Жамбылской области
Тяжеловес из Казахстана быстрым нокаутом выиграл титульный бой
Видеоуроки молодого учителя из Мангистауской области собрали более 800 тысяч просмотров в сети
21-летний казахстанский боксер завоевал титул чемпиона мира
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив