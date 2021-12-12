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Два человека погибли в столкновении фуры и легкового авто в Атырау
12 Декабря 2021 16:13
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«ДТП произошло на автодороге Атырау - Доссор. В пригородном микрорайоне Жулдыз нигде не зарегистрированный автомобиль автомобиль «ВАЗ-2115» с госномером России произвел столкновение с грузовым автомобилем, следовавшим по маршруту в направлении поселка Доссор. В результате столкновения погибли два пассажира автомобиля «ВАЗ-2115» ,- сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Проводится расследование обстоятельств ДТП. Иная информация не подлежит распространению в соответствии со статьей 201 УПК.
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