9 Июля 2022 14:29

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля и лошади

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По факту ДТП на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» полиция начала досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около часа ночи на 134 км трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган» произошло ДТП, в котором два человека погибли и четыре человека получили телесные повреждения разной степени тяжести, - сообщили в полиции. – Водитель иномарки совершил наезд на лошадь. В настоящее время выясняются причины ДТП».

Владельца лошади привлекли к административной ответственности по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях РК.

В полиции отмечают, что на постоянной основе стражи порядка распространяют предупреждения о необходимости соблюдения правил дорожного движения на дорогах.

«В очередной раз обращаемся к водителям: будьте внимательны и бдительны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, от этого зависят жизни людей», - отметили в ДП Костанайской области.

В настоящее время на трассах области усилено патрулирование.