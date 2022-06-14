14 Июня 2022 00:34

Два человека погибли в результате наводнения в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции в результате наводнения погибли два человека, еще несколько пострадали, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), за несколько дней зарегистрировано 774 экстренных вызова. Всего в городе задействованы 3914 человек личного состава и 1468 единиц техники. Бригады спасателей работают в усиленном режиме и до сих пор продолжают вызволять местных жителей из водяной ловушки.

Без жертв не обошлось. Из-за стихийного бедствия погибли два человека. Мужчина в возрасте 67 лет умер, упав с высоты при попытке спастись от наводнения, а 21-летний молодой человек, застряв в грязевом потоке, скончался от удара током.





Столичный муниципалитет Анкары объявил о все еще имеющейся опасности сели из-за продолжения сильных дождей в провинции. Ранее умеренные осадки выпали в районах Чанкая, Этимесгут и Синджан, а более сильные дожди прошли в районах Бала и Бейпазары.

В некоторых районах Анкары затоплены сотни домов, разрушена инфраструктура и повалены деревья. В жилых кварталах продолжаются поисковые работы, а метеослужбы Турции предупреждают о том, что непогода в центральной части и на севере страны сохранится в ближайшие несколько дней.

Максимальная скорость ветра, зафиксированная за последние 4 дня, достигала 92 км/ч, а количество выпавших осадков превысило среднегодовую норму для Анкары. За эти дни зарегистрировано 6670 инцидентов, связанных с чрезвычайным происшествием, в том числе 250 поваленных деревьев, 63 случая срыва кровли домов, 5 обрушений опорных стен и 166 попаданий в грязевой поток.

Ожидаются ливни и грозы, сильный порывистый ветер, а также сход грязевых масс. Горожан убедительно просят отказаться от дальних поездок, оставаться дома и соблюдать меры предосторожности. В городе запрещено проведение массовых мероприятий, а в школах и детсадах отменены занятия. По прогнозам синоптиков, в опасности может оказаться и один из крупных мегаполисов страны – Стамбул.

Губернатор Анкары В. Шахин, мэр столичного муниципалитета М. Яваш, министр внутренних дел Турции С. Сойлу и другие официальные лица находятся в зоне затоплений, где в данное время продолжает свою работу оперативный штаб.