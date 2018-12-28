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Два человека погибли в пожаре в Акмолинской области

28 Декабря 2018 19:36 149
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Два человека погибли в пожаре в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Урумкай Бурабайского района в пожаре погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации ДЧС Акмолинской области, сообщение о пожаре поступило в 1:30 ночи.

«В огне погибли 2 человека. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается», - рассказал Казинформу главный специалист ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, погибшие - женщина 1962 года рождения и мужчина 1970 года рождения, которые были обнаружены уже после пожара. Предварительная причина смерти - острое отравление окисью углерода.

«Назначены экспертизы. Ведется проверка», - добавили в ведомстве.

 

 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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