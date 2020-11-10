Два человека погибли в пожарах за сутки в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки на территории Карагандинской области зарегистрировано 25 пожаров и случаев горения, при которых погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 ноября в 19:28 в Караганде горели деревянные конструкции кровли и перекрытия нежилого дома на улице Сакко и Ванцетти, на общей площади 100 кв. м. На месте пожара обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения. Пожар ликвидирован в 20:33.

Еще один пожар произошел в ночь на 10 ноября. В 04:30 по улице Астраханская города Караганды в жилом доме загорелись мебель и домашние вещи на площади 6 кв. м. Погиб 55-летний мужчина. Пожар ликвидирован в 05:06.

Причиной пожаров в обоих случаях стал открытый источник огня – спички, сигареты и др.

«С 1 сентября в Карагандинской области зарегистрировано 223 пожара в жилых домах, на которых погибло 10 человек, получили травмы 11 человек. Основными причинами произошедших пожаров, является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.

Пожарные просят граждан внимательно и серьезно относиться к вопросу своей безопасности. Любое несчастье можно предотвратить, если соблюдать определенные правила:

- не оставлять непотушенные сигареты и спички;

- следить за исправностью электрических проводов и приборов;

- не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов, это приводит к перегрузке электросети;

- не использовать самодельные электронагревательные приборы;

- использовать только исправные печи, своевременно очищать дымоходы от сажи;

- не перекаливать печь.



