Два человека погибли в пожарах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два пожара с разницей в один день унесли жизни двух акмолинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Первый пожар произошел 19 апреля в Бурабайском районе.

«В ночное время загорелся сторожевой вагон в поселке Бурабай. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарного подразделения в количестве двух единиц техники и 11 человек личного состава. Площадь пожара составила 6 кв метров. На месте пожара было обнаружено тело 66-летнего охранника», - отметил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.





















Второй пожар произошел на следующий день - 20 апреля 2021 года - в частном жилом доме, расположенном по улице Матросова поселка Застанционный города Кокшетау. В ходе тушения пожара было обнаружено тело 52-летнего хозяина дома.









В рамках проведения профилактической работы с населением сотрудниками УЧС города Кокшетау 22 февраля с погибшим мужчиной была проведена профилактическая беседа по соблюдению требований пожарной безопасности в быту.

Как добавили спасатели, в обоих случаях для установления причины пожара назначено пожарно-техническое исследование, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Органами полиции ведется досудебное расследование.