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Два человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Сентября 2022, 11:31
Два человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Уланском районе ВКО на 45 км трассы «Усть-Каменогорск-Алматы» произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний водитель автомобиля марки «Toyota Ipsum» не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем марки «Камаз 5320», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В результате ДТП два пассажира автомобиля «Toyota Ipsum» (мужчины 1984 г.р. и 1978 г.р.) от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью скончались на месте дорожно-транспортного происшествия, 24-летний водитель указанного автомобиля и его двое пассажиров (мужчина 1982 г.р. и парень 2002 г.р.) с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

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По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время по досудебному расследованию назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.


Фото: instagram.com/eastkazpolice


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