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Два человека погибли в ДТП в Кызылординской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Августа 2022, 10:47
Два человека погибли в ДТП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области в результате ДТП погибли два человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 августа около 16:00 на трассе «Самара – Шымкент» близ аула Торебай би произошло лобовое столкновение двух автомашин Volkswagen Transporter и Audi. В результате ДТП две пассажирки Audi погибли на месте происшествия, две пассажирки двух автомашин доставлены в больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото: polisia.kz

Кызылординская область   ДТП   Происшествия  
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