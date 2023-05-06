Два человека погибли в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и четверо получили травмы в ДТП в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло 5 мая около 20:10 на 64 километре автодороги республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу.

«Водитель автомобиля Toyota 1988 г.р., не справившись с управлением, перевернулся на обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия в районную больницу доставлены четыре человека, водитель автомобиля и пассажир 1962 г.р. погибли на месте», - говорится в сообщении полиции.

По данному факту в настоящее время ведется расследование. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.