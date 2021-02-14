Два человека погибли в ДТП в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции области, помимо погибших ещё три человека пострадали.

«ДТП с участием автомашин «Audi» и «Lexus» произошло на 167 км автотрассы «Алматы-Кокпек-Коктал». По предварительной версии, водитель «Audi» совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречно идущим автомобилем. В дорожной аварии погибли два человека. Ещё трое госпитализированы с различными травмами в больницу», - рассказали стражи порядка.

Отмечается, что по факту начато досудебное расследование.

