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    22:46, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Два человека погибли в ДТП в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции области, помимо погибших ещё три человека пострадали.
    «ДТП с участием автомашин «Audi» и «Lexus» произошло на 167 км автотрассы «Алматы-Кокпек-Коктал». По предварительной версии, водитель «Audi» совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречно идущим автомобилем. В дорожной аварии погибли два человека. Ещё трое госпитализированы с различными травмами в больницу», - рассказали стражи порядка.

    Отмечается, что по факту начато досудебное расследование.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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