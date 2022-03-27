Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Два человека погибли в ДТП с участием внедорожника в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
27 Марта 2022, 00:20
Два человека погибли в ДТП с участием внедорожника в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на трассе в Актобе в ДТП погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Водитель автомашины «Lada» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.

«39-летний водитель автомашины «Lada», двигаясь по проспекту Нокина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Toyota Land Cruiser Prado». В результате ДТП водитель автомашины «Lada» и его пассажир, личность которого не установлена, скончались на месте происшествия, а водитель внедорожника с переломом доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Начато досудебное расследование», - говорит пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.

Департамент полиции призывает всех участников транспортных средств строго соблюдать правила дорожного движения в целях безопасности на дорогах.

photo



Актюбинская область   ДТП   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению