Два человека погибли в ДТП с участием внедорожника в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на трассе в Актобе в ДТП погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Водитель автомашины «Lada» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.

«39-летний водитель автомашины «Lada», двигаясь по проспекту Нокина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Toyota Land Cruiser Prado». В результате ДТП водитель автомашины «Lada» и его пассажир, личность которого не установлена, скончались на месте происшествия, а водитель внедорожника с переломом доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Начато досудебное расследование», - говорит пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.

Департамент полиции призывает всех участников транспортных средств строго соблюдать правила дорожного движения в целях безопасности на дорогах.