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Два человека погибли в ДТП с участием автобусов и легковых авто в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
15 Июля 2023, 20:23
Два человека погибли в ДТП с участием автобусов и легковых авто в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Два человека погибли в Атырау в ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легковых автомобилей. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, 15 июля около 15:25 на улице Баймуханова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 транспортных средств. Это пассажирские автобусы марки «Daewoo» и «Youtong», а также автомобили Toyota Camry, Hyundai Elantra.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai Elantra погибли на месте, а пассажир-подросток доставлен в областную детскую больницу. Пассажирам других транспортных средств оказывается медицинская помощь прибывшими на место происшествия бригада медиков.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.


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