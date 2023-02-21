Два человека погибли в ДТП на трассе в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На 241-м км автодороги Самара - Шымкент, в 3 км от поселка Махамбет, 30-летний водитель автомашины Toyota Alphard допустил лобовое столкновение с Hyundai Santa Fe под управлением 57-летнего водителя.На месте происшествия скончался 29-летний пассажир автомашины Toyota и 56-летняя пассажирка Hyundai. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Оба водителя и трое пассажиров с различными травмами доставлены в Уральскую городскую больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены все соответствующие экспертизы.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ