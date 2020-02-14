Два человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Авария произошла на трассе «Нур-Султан-Темиртау» по направлению в столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области.

По предварительным данным, автомашина «Фотон» оказалась зажатой между двумя грузовыми автомашинами. В результате ДТП погибли два человека – пассажир и водитель автомашины «Фотон». Обстоятельства и причины устанавливаются.

Сейчас на месте ДТП работает тринадцать единиц техники АО «НК «Казавтожола» (4 КДМ, 4 автогрейдера, 3 МТЗ, 3 погрузчика). Дорожное покрытие сухое и чистое, сужений нет. Всего по республике работает 776 единиц техники.

«При возникновении нештатной ситуации вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403. Напоминаем автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине», - предупредили в нацкомпании «КазАвтоЖол».



