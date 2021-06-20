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    12:45, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Два человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие произошло в Актюбинской области на автодороге Кобда – Уил. В результате ДТП погибли два человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    19 июня в 20:20 на телефон 102 Уилского района поступило сообщение о том, что на 156 км автодороги Кобда - Уил произошло опрокидывание автомашины, в салоне находились 4 женщины, включая водителя.

    «Водитель автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», двигаясь из села Уил в направлении села Кобда, нарушив п.п. 10.1 ПДД РК, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в левую сторону по ходу движения.

    В результате водитель «Тойота» и одна пассажирка от полученных травм скончались на месте, ещё две пассажирки с множественными травмами госпитализированы в Уилскую Центральную районную больницу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК.


    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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