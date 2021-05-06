Два человека погибли в аварии в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В городе Тайынше Северо-Казахстанской области произошла авария, в которой погибли 29-летняя женщина и 34-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях .

По информации пресс-службы департамента полиции, на регулируемом перекрестке улиц 50 лет Октября и переулка Киевский столкнулись «Аudi» и «Мitsubishi». На месте происшествия погиб пассажир «Audi». Троих пострадавших скорая помощь доставила в Тайыншинскую многопрофильную межрайонную больницу. Там скончалась вторая пассажирка «Audi».

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены необходимые экспертизы.