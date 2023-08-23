Два человека погибли, тысячи остались без крова после проливных дождей в Чили
В тот же день во время посещения одного из наиболее пострадавших районов, примерно в 250 километрах к югу от столицы Сантьяго Президент страны Габриэль Борич объявил режим ЧС.
В конце июня в прилегающих районах выпали самые сильные за последние три десятилетия дожди, усугубленные погодными условиями Эль-Ниньо, которые привели к более дождливым зимам и веснам в центрально-южной части Чили.
По данным чилийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Senapred, более 26 000 человек по-прежнему лишены доступа к основным услугам, и почти 34 000 человек были эвакуированы. Около 38 000 человек остались без электричества в пострадавшем районе, где в основном проживают фермеры.
Власти призвали население неукоснительно выполнять приказы об эвакуации, учитывая, что большая часть региона находится под угрозой выхода рек из берегов.
Зимой тысячи людей в Чили остались без крова в результате аномальной жары и самых сильных ливней за последние десятилетия.