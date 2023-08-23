Два человека погибли, тысячи остались без крова после проливных дождей в Чили

САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ Два человека погибли, тысячи других были эвакуированы из-за вызванных дождями наводнений и оползней в центральной части Чили в понедельник, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В тот же день во время посещения одного из наиболее пострадавших районов, примерно в 250 километрах к югу от столицы Сантьяго Президент страны Габриэль Борич объявил режим ЧС.

В конце июня в прилегающих районах выпали самые сильные за последние три десятилетия дожди, усугубленные погодными условиями Эль-Ниньо, которые привели к более дождливым зимам и веснам в центрально-южной части Чили.

По данным чилийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Senapred, более 26 000 человек по-прежнему лишены доступа к основным услугам, и почти 34 000 человек были эвакуированы. Около 38 000 человек остались без электричества в пострадавшем районе, где в основном проживают фермеры.

Власти призвали население неукоснительно выполнять приказы об эвакуации, учитывая, что большая часть региона находится под угрозой выхода рек из берегов.

Зимой тысячи людей в Чили остались без крова в результате аномальной жары и самых сильных ливней за последние десятилетия.