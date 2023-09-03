Два человека погибли, пятеро пострадали в результате обрушения здания в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Два человека погибли, еще пятеро пострадали рано утром в воскресенье после обрушения двухэтажного здания в штате Махараштра на западе Индии. Об этом сообщили местные власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.



Здание обрушилось в районе Бхиванди округа Тхана, примерно в 37 км к северо-востоку от Мумбаи, административного центра штата Махараштра.

«Сегодня рано утром здесь обрушилось здание, в результате чего семь человек оказались заблокированы /под завалами/. Спасатели приступили к действиям и извлекли из-под обломков тела женщины и младенца. Пятеро других были спасены и немедленно госпитализированы», -- сказал чиновник.

Спасательная операция продолжалась несколько часов.