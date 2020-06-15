Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Восточном Казахстане

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, пятеро госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло 15 июня, около 16.05, на трассе «Омск-Майкапчагай». Водитель «Мазды» выехал на встречную полосу в 15 километрах от города Шар и допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «Тойота Королла». В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений 45-летний водитель автомашины «Мазда» и 65-летняя пассажирка скончались на месте.

«Водитель автомашины марки «Тойота Королла» и четыре пассажира доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ст. 345 ч.4 УК РК и назначены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

В Департаменте полиции ВКО просят жителей области неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения, приступать к обгону только при условии хорошей видимости дороги на всем протяжении участка предполагаемого маневра.