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Два человека погибли при взрыве и пожаре на шоколадной фабрике в США

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 13:28
Два человека погибли при взрыве и пожаре на шоколадной фабрике в США Фото: english.news.cn

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и еще девять пропали без вести в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в Уэст-Рединге (штат Пенсильвания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкоц на The Associated Press.

Как сообщается, взрыв произошел в 16:57 по местному времени. Здание фабрики обрушилось, повреждено соседнее строение. По словам начальника городской полиции Уэйна Холбена, причина взрыва пока не установлена.

Пресс-секретарь больницы Уэст-Рединга Джессика Безлер сообщила, что в результате ЧП восемь человек были госпитализированы.




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