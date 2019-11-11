Два человека погибли при столкновении с верблюдом на трассе Актау-Жанаозен

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Авария с участием верблюда произошла на трассе Актау-Жанаозен, у села Батыр Мунайлинского района Мангистауской области, передает lada.kz.

Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службах департамента полиции и управления здравоохранения Мангистауской области.

В момент столкновения с животным в машине находились четыре человека. Двое погибли на месте происшествия до приезда скорой, один из них - четырёхлетний ребенок. Двое пострадавших с различными травмами доставлены в больницу.

«По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены все необходимые экспертизы», - отметили в полиции.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.