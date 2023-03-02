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Два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Алтайском крае

2 Марта 2023, 11:35
Два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Алтайском крае Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

БАРНАУЛ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Рубцовском районе Алтайского края РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«02.03.2023 года в Рубцовском районе на трассе А-322 произошло столкновение пассажирского автобуса сообщением Новосибирск - Семей и грузового автомобиля», - сообщается на сайте регионального главка МЧС в четверг.

В результате два пассажира автобуса погибли и еще пять пострадали, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Двое погибших и пять пострадавших, трое из них госпитализированы, все пассажиры автобуса», - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, автобус следовал по маршруту Новосибирск - Семей.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Рубцовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. На место происшествия выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских», - добавила Антошкина.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС.


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