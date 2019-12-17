Два человека погибли при столкновении поезда и внедорожника в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Под городом Балхаш на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и внедорожник, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В 37 километрах от города Балхаш на не оснащенном шлагбаумом переезде железнодорожной ветки сообщением «Балхаш - Саяк» произошло столкновение грузового поезда сообщением «Балхаш - Саяк» с автомашиной Toyota Prado под управлением 56-летнего жителя города Балхаш.





В результате ДТП водитель Toyota Prado и его 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир данной автомашины, 47-летний мужчина, с различными травмами доставлен в медучреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».





Назначены соответствующие экспертизы.

В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства дела.