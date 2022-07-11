11 Июля 2022 19:45

Два человека погибли при столкновении авто с грузовым поездом в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали ДТП с поездом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«65-летний водитель, управляя автомашиной марки «ВАЗ», пытался переехать железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с грузовым поездом водитель и 40-летний пассажир автомашины погибли на месте», - сообщили в ведомстве.

По факту ДТП полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

Ранее сообщалось, что 11 июля в 14:35 на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол - Кушмурун Костанайской области произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель автомашины марки «Жигули» объехал машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом.