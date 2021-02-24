Два человека погибли при пожаре в Акмолинской области

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Алексеевка Зерендинского района глава семейства успел вынести из огня одного ребенка, но, вернувшись за вторым, погиб вместе с малышом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Трагедия произошла 23 февраля в 03:55. На пульт пожарной части Зерендинского района поступило сообщение, что в селе Алексеевка горит дом. На место вызова был направлен пожарный расчет из села Зеренда, а также пожарные из города Кокшетау.

«Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты приступили к тушению. Горел дом на площади 80 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших», - рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев, глава семьи в момент возгорания был дома с двумя детьми. Мужчина смог вынести из пожара одного ребенка, а когда зашел спасать второго – шестилетнего малыша - не смог самостоятельно выйти из горящего дома.





Как добавили в ведомстве, полностью пожар был ликвидирован в 06:40. При этом на место выезжали 20 человек личного состава ДЧС и 5 единиц техники.

«Для установления причины пожара и гибели людей назначены судебно-медицинская экспертиза и пожарно-техническая лаборатория, а также органами внутренних дел проводится досудебное расследование», - добавили в ведомстве.

Спасатели региона напомнили акмолинцам о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи.