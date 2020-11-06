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Два человека погибли при падении грузовика в карьер в Павлодаре
6 Ноября 2020 08:49
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель автомобиля «КамАЗ» вёл его задним ходом на территории одной из фирм, в результате чего авто съехало в карьер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«5 ноября, в 08:00, на территории одного из ТОО в городе Павлодар 59-летний водитель автомашины «КамАЗ» в нерабочее время при движении задним ходом совершил опрокидывание автомобиля в карьер (глубина шесть-семь метров)», - сообщили журналистам в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
В результате аварии водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте, отметили в ведомстве.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка», - добавили в ведомстве.
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