Два человека погибли при падении грузовика в карьер в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель автомобиля «КамАЗ» вёл его задним ходом на территории одной из фирм, в результате чего авто съехало в карьер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«5 ноября, в 08:00, на территории одного из ТОО в городе Павлодар 59-летний водитель автомашины «КамАЗ» в нерабочее время при движении задним ходом совершил опрокидывание автомобиля в карьер (глубина шесть-семь метров)», - сообщили журналистам в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте, отметили в ведомстве.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка», - добавили в ведомстве.