Два человека погибли при опрокидывании авто в области Жетысу

Дорожная авария произошла на 211 км автодороги Алматы-Оскемен в Коксуском районе области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Предварительно установлено, что водительToyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто.

В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.