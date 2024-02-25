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    12:32, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Два человека погибли при опрокидывании авто в области Жетысу

    Два человека погибли при опрокидывании авто в области Жетысу
    Фото: Polisia.kz

    Дорожная авария произошла на 211 км автодороги Алматы-Оскемен в Коксуском районе области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Предварительно установлено, что водительToyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто.

    В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу.

    По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

    Теги:
    ДТП Регионы Жетысуская область Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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