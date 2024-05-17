РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:14, 17 Май 2024 | GMT +6

    Два человека погибли при опрокидывании авто в Акмолинской области

    ДТП
    Фото: ДП Акмолинской области

    В результате опрокидывания автомобиля на трассе в Акмолинской области два человека погибли и трое получили различные травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, авария произошла  на 1347-м км автодороги «Алматы-Екатеринбург», вблизи села Тургень.

    — 33-летний водитель автомашины марки Chevrolet Cobalt, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП двое пассажиров от полученных травм скончались в райбольнице. У водителя и остальных двух пассажиров выявлены травмы различной степени. Назначена экспертиза, — отметили в ДП.

    Полицейские области возбудили уголовное дело.

    Всего, как добавили в ведомстве, в регионе с начала года опрокидывание допустили 15 автомобилей. При этом три человека погибли, 16 получили травмы различной степени.

    По мнению полицейских, есть несколько причин подобных аварий. Одна из них — это плохие погодные условия: нулевая видимость, гололед или буран на трассе. Однако на первом месте стоит засыпание за рулем, из-за которого происходит опрокидывание автомашины.

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!