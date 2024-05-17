Два человека погибли при опрокидывании авто в Акмолинской области

В результате опрокидывания автомобиля на трассе в Акмолинской области два человека погибли и трое получили различные травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, авария произошла на 1347-м км автодороги «Алматы-Екатеринбург», вблизи села Тургень.

— 33-летний водитель автомашины марки Chevrolet Cobalt, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП двое пассажиров от полученных травм скончались в райбольнице. У водителя и остальных двух пассажиров выявлены травмы различной степени. Назначена экспертиза, — отметили в ДП.

Полицейские области возбудили уголовное дело.

Всего, как добавили в ведомстве, в регионе с начала года опрокидывание допустили 15 автомобилей. При этом три человека погибли, 16 получили травмы различной степени.

По мнению полицейских, есть несколько причин подобных аварий. Одна из них — это плохие погодные условия: нулевая видимость, гололед или буран на трассе. Однако на первом месте стоит засыпание за рулем, из-за которого происходит опрокидывание автомашины.