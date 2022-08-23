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Два человека погибли при инциденте на узбекско-афганской границе

Автор:  
Мадибек Джанибеков
23 Августа 2022, 22:09
Два человека погибли при инциденте на узбекско-афганской границе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – МИД Узбекистана сообщил об убитых и раненных во время инцидента на границе с Афганистаном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, представители специальных служб Афганистана и Республики Узбекистан обсудили инцидент, который произошел 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар. Происшествие связано с незаконным пересечением государственной границы Узбекистана гражданами Афганистана.

В ходе встречи стороны признали, что с обеих сторон допущены отдельные нарушения, которые привели к напряженности в этом районе.

«Республика Узбекистан приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненым и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину», - сообщает МИД.

В настоящее время проводится тщательное расследование инцидента.

Обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения.

Ранее сообщалось, что 24 гражданина Афганистана, которые занимались незаконным сбором корня солодки, задержаны за нарушение границы Узбекистана.

Photo: uznews.uz





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