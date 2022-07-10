10 Июля 2022 10:26

Два человека погибли при ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар жырауском районе Карагандинской области легковое авто вылетело в кювет и утонуло в придорожном арыке. В результате погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это произошло 9 июля около 18:15 часов на 34 км автодороги «Караганды-Каркаралинск». Как стало известно, 56-летний водитель автомашины «Audi 80» не справился с рулевым управлением, и машина опрокинулась в кювет с водоворотом.

«В результате ДТП 70- и 56-летние пассажиры погибли на месте происшествия. Водитель автомашины доставлен в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Проезжавшие мимо водители пытались спасти пассажиров. Несколько человек с помощью тросов старались вытащить авто из воды. Однако двоих пассажиров не удалось спасти.







