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Два человека погибли при ДТП в Актау
9 Ноября 2021 12:34
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и один пострадал при дорожно-транспортном происшествии в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.
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По информации полиции, 8 ноября в 21:49 произошла авария между 17 и 18 микрорайонами.
Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не уступил дорогу автомобилю марки «Toyota Corolla» и совершил столкновение.
«В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия от полученных травм. Один пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу», - сообщили в полиции региона.
По факту ДТП ведётся досудебное расследование.
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