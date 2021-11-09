Два человека погибли при ДТП в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и один пострадал при дорожно-транспортном происшествии в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

По информации полиции, 8 ноября в 21:49 произошла авария между 17 и 18 микрорайонами.

Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не уступил дорогу автомобилю марки «Toyota Corolla» и совершил столкновение.

«В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия от полученных травм. Один пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу», - сообщили в полиции региона.

По факту ДТП ведётся досудебное расследование.