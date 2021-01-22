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    10:41, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Два человека погибли при ДТП под Балхашом

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Грузовик столкнулся с легковым авто на автодороге «Караганда - Балхаш». В результате ДТП погибли двое, один человек находится в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    21 января на автодороге «Караганда-Балхаш» 59-летний водитель автомашины «SHACMAN», следуя в направлении города Караганды, допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ». По предварительным данным, водитель грузовика не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. За рулём легкового авто был 35-летний сотрудник полиции.

    В результате ДТП пассажиры автомашины «ВАЗ»: 30-летний сотрудник полиции и 46-летний житель области от полученных травм скончались на месте. Водитель автомашины «ВАЗ» с различными травмами госпитализирован в ЦБ горола Балхаш.

    «Руководство и личный состав органов внутренних дел Карагандинской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Погибший капитан полиции Даурен Кабдыгалиев работал в органах с мая 2009 года, женат и воспитывал двоих детей», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 4 УК РК. Проводится расследование.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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