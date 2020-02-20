+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -9 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два человека погибли от коронавируса в Иране

20 Февраля 2020 07:45
Поделиться:
Два человека погибли от коронавируса в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ — Два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в Иране. Об этом сообщил советника министра здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

Новости по теме
До 988 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в 20 странах мира
Коронавирус: нарушивших карантин будут штрафовать в Казахстане Первоначально был ажиотаж - аким Алматы о продаже масок Семьи казахстанских дипломатов в Китае эвакуированы – Мухтар Тлеуберди

«К сожалению, оба человека с подтвержденным коронавирусом, принимая во внимание их солидный возраст, скончались», - сообщил Джаханпур.

Ранее министерство здравоохранения Ирана подтвердило информацию о двух случаях заражения коронавирусом.

Эту информацию подтвердил также представитель иранского правительства Али Рабии.

«Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», - написал он в своем Twitter.

Это первые случаи заражения коронавирусом в Иране.

В городе Кум, где погибли два человека прекращены в четверг занятия в школах.

По последним данным на 19 февраля, число умерших от нового коронавируса в Китае превысило две тысячи человек.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Китай, Иран, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив