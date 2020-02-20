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вчера 21:55
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вчера 21:05
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вчера 19:15
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Два человека погибли от коронавируса в Иране
ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ — Два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в Иране. Об этом сообщил советника министра здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.
«К сожалению, оба человека с подтвержденным коронавирусом, принимая во внимание их солидный возраст, скончались», - сообщил Джаханпур.
Ранее министерство здравоохранения Ирана подтвердило информацию о двух случаях заражения коронавирусом.
Эту информацию подтвердил также представитель иранского правительства Али Рабии.
«Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», - написал он в своем Twitter.
Это первые случаи заражения коронавирусом в Иране.
В городе Кум, где погибли два человека прекращены в четверг занятия в школах.
По последним данным на 19 февраля, число умерших от нового коронавируса в Китае превысило две тысячи человек.
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