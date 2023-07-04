Два человека погибли на производстве в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года на предприятиях и в организациях Павлодарской области произошло 44 несчастных случая. В них пострадали 46 человек, 29 получили тяжкие увечья, два человека погибли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщил на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель областного управления труда Аскар Капанов, один смертельный случай произошел в Баянаульском районе в мае.

«В ДТП попал автомобиль центра занятости, на встречную полосу выехал КамАЗ, – уточнил спикер. – На месте происшествия погиб 44-летний водитель центра. Перелом правой руки и многочисленные ушибы получил сотрудник».

Еще один смертельный случай произошел на ТОО «Барыс строй» на ГРЭС -1, где зажало краном бригадира.

В обоих случаях признали полную вину предприятий.

Основными причинами несчастных случаев на производствах называют грубую неосторожность пострадавших, неудовлетворительную организацию работ, нарушение правил охраны труда.