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    12:48, 25 Август 2024 | GMT +6

    Два человека погибли на металлургическом комбинате Qarmet

    Глава государства посетил металлургический комбинат Qarmet
    Фото: Акорда

    В Темиртау на металлургическом комбинате Qarmet погибли двое сотрудников подрядной организации. Работники упали с высоты во время демонтажных работ на листопрокатном цехе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — 25 августа 2024 года, в городе Темиртау Карагандинской области, на объекте АО «Qarmet» в ЛПЦ-2 (Листопрокатный цех № 2), произошел трагический инцидент. Примерно в 9:20 утра, при выполнении демонтажных работ кровли здания Блока химического улавливания (БХУ), в результате несоблюдения правил техники безопасности на высотных работах, произошло падение с высоты двух работников подрядной организации ТОО «Казмеханомонтаж», — сообщили в пресс-службе АО «Qarmet».

    Пострадавшими оказались Имангалиев Д., 2005 года рождения, и Самойлов Ю., 1986 года рождения.

    К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и оба сотрудника скончались.

    В компании также сообщили, что по данному случаю создана специальная комиссия для проведения расследования причин и обстоятельств трагедии.

    Теги:
    Темиртау Регионы Казахстана Карагандинская область Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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