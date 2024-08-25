Два человека погибли на металлургическом комбинате Qarmet

В Темиртау на металлургическом комбинате Qarmet погибли двое сотрудников подрядной организации. Работники упали с высоты во время демонтажных работ на листопрокатном цехе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 25 августа 2024 года, в городе Темиртау Карагандинской области, на объекте АО «Qarmet» в ЛПЦ-2 (Листопрокатный цех № 2), произошел трагический инцидент. Примерно в 9:20 утра, при выполнении демонтажных работ кровли здания Блока химического улавливания (БХУ), в результате несоблюдения правил техники безопасности на высотных работах, произошло падение с высоты двух работников подрядной организации ТОО «Казмеханомонтаж», — сообщили в пресс-службе АО «Qarmet».

Пострадавшими оказались Имангалиев Д., 2005 года рождения, и Самойлов Ю., 1986 года рождения.

К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и оба сотрудника скончались.

В компании также сообщили, что по данному случаю создана специальная комиссия для проведения расследования причин и обстоятельств трагедии.