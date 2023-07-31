Два человека погибли из-за проливных дождей в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в столице КНР из-за проливных дождей и вызванных ими наводнений. Об этом сообщает «Бэйцзинван», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению издания, в понедельник утром во время проведения спасательной операции в реке на территории столичного района Мэньтоугоу обнаружены тела погибших.

С 29 июля в районе Мэньтоугоу выпало в среднем 320 мм осадков. В нескольких местах показатель достиг 400 мм, а на двух участках превысил 500 мм.

Метеорологическая служба Китая в понедельник утром вновь продлила действие «красного» максимального уровня в связи с продолжающимися ливнями в стране.

По прогнозам китайских метеорологов, 31 июля и 1 августа ожидаются сильные проливные дожди и ливни в провинциях Хэбэй, Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань, автономном районе Внутренняя Монголия, а также в крупных мегаполисах – Пекине и Тяньцзине.

Местами в указанных регионах прогнозируются обильные дожди с максимальным часовым количеством осадков более 70 мм, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.

С минувшей субботы на севере Китая идут проливные дожди, в некоторых регионах максимальное количество осадков за час достигло 40 – 90 мм. В городе Шицзячжуань (административный центр провинции Хэбэй) из-за дождей пришлось эвакуировать более 20 тысяч человек.

Населению Пекина рекомендовано приостановить проведение массовых мероприятий, учебных занятий и хозяйственной деятельности. Многие туристические объекты закрыты для посещения. Столичные власти призвали местных жителей ряда районов не выходить из домов, а также принять меры предосторожности вблизи горных участков, рек и водоемов на случай возможных стихийных бедствий, таких как горные потоки, оползни и сели.