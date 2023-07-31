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    15:38, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Два человека погибли из-за проливных дождей в Пекине

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в столице КНР из-за проливных дождей и вызванных ими наводнений. Об этом сообщает «Бэйцзинван», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно сообщению издания, в понедельник утром во время проведения спасательной операции в реке на территории столичного района Мэньтоугоу обнаружены тела погибших.

    С 29 июля в районе Мэньтоугоу выпало в среднем 320 мм осадков. В нескольких местах показатель достиг 400 мм, а на двух участках превысил 500 мм.

    Метеорологическая служба Китая в понедельник утром вновь продлила действие «красного» максимального уровня в связи с продолжающимися ливнями в стране.

    По прогнозам китайских метеорологов, 31 июля и 1 августа ожидаются сильные проливные дожди и ливни в провинциях Хэбэй, Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань, автономном районе Внутренняя Монголия, а также в крупных мегаполисах – Пекине и Тяньцзине.

    Местами в указанных регионах прогнозируются обильные дожди с максимальным часовым количеством осадков более 70 мм, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.

    С минувшей субботы на севере Китая идут проливные дожди, в некоторых регионах максимальное количество осадков за час достигло 40 – 90 мм. В городе Шицзячжуань (административный центр провинции Хэбэй) из-за дождей пришлось эвакуировать более 20 тысяч человек.

    Населению Пекина рекомендовано приостановить проведение массовых мероприятий, учебных занятий и хозяйственной деятельности. Многие туристические объекты закрыты для посещения. Столичные власти призвали местных жителей ряда районов не выходить из домов, а также принять меры предосторожности вблизи горных участков, рек и водоемов на случай возможных стихийных бедствий, таких как горные потоки, оползни и сели.


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