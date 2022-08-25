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Два человека погибли и трое получили ранения в ходе стрельбы в Вашингтоне
25 Августа 2022 16:00

Два человека погибли и трое получили ранения в ходе стрельбы в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным полиции в среду в Вашингтоне, округ Колумбия, были ранены пять человек, из которых двое погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC Washington.

Стрельба произошла в районе Тракстон-Серкл на пересечении улиц «O Street NW» и «North Capitol Street». На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь округа Колумбии, которые обнаружили раненых людей.

По данным полиции, из темного внедорожника выскочили двое вооруженных людей и начали стрелять. В результате двое мужчин были убиты на месте происшествия и еще трое получили ранения, но смогли самостоятельно добраться до больницы.

Данный район известен как «рынок наркотиков под открытым небом», который регулярно патрулируется полицией. Он расположен в оживленном квартале рядом с программой помощи бездомным «Чтобы другие могли есть», средней школой «Dunbar» и еще двумя начальными школами, которые были закрыты, поскольку школьный персонал готовился к новому учебному году.

Полиция оцепила место происшествия для проведения расследования. Разыскивается черный Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска с номерами штата Вирджинии, который попал в объектив видеорегистратора другой машины. Изучаются версии о причинах стрельбы. Личности жертв и пострадавших не разглашаются.

За последние два года в данном районе было зарегистрировано 10 убийств.

По данным департамента полиции, в этом году увеличилось количество убийств в округе Колумбия – 136 человек по сравнению со 131 жертвой за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике преступности полиции округа Колумбия, число насильственных преступлений с применением оружия за последние два года выросло на 29% по сравнению с предыдущим двухлетним периодом.


Фото: NBS News

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