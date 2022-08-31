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Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Атырауской области
31 Августа 2022 13:48

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Два человека погибли и один пострадал в дорожно- транспортном происшествии в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагическое происшествие произошло 31 августа около 04:20 утра на 74 километре республиканской трассы Доссор-Кульсары-Акта, где перевернулся автомобиль Toyota. В результате ДТП два человека погибли на месте аварии. Это водитель 1984 года рождения и пассажир 1991 года рождения. Еще один пассажир 1988 года рождения доставлен в районную больницу»,- сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Проводится расследование.



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