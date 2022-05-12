12 Мая 2022 20:53

Два человека погибли и 33 пострадали в ДТП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По предварительным данным водитель рейсового автобуса не справился с управлением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 12 мая примерно в 15:50 на 571 км автодороги республиканского значения «Западная Европа-Западный Китай» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным из-за ухудшения погодных условий (дождь и град, прим. ред.) водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении.

«В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации», - уточнили в департаменте полиции.









Начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что на трассе в Жамбылской области сбили пешехода.