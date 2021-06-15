Два человека погибли и 15 получили ранения по вине пьяных водителей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за четыре недели выявили на дорогах 119 пьяных водителей. С начала года – 415, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с 17-го мая в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

«В среднем, ежедневно выявляются, по меньшей мере, четыре факта нетрезвого вождения. Каждая поездка пьяного водителя — высокий риск ДТП с тяжкими последствиями. За 5 месяцев в области по вине автомобилистов, позволивших себе сесть за руль после употребления спиртного, погибли два и получили ранения 15 человек», - сказал и.о. начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

Вечером 13 июня в центре Петропавловска полицейские остановили «Toyota Camry». От 39-летнего мужчины исходил запах алкоголя. Медэкспертиза показала опьянение средней степени. Решением суда мужчина подвергнут аресту на 15 суток. Следующие 7 лет ему запрещено садиться за руль.